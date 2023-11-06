بعد 4 سنوات من الجفاف.. فيضانات تودي بحياة 30 شخصا ونزوح الآلاف في كينيا والصومال

أعلنت منظمات إغاثية، اليوم الاثنين أن الأمطار الغزيرة والسيول تسببت في مصرع 30 شخصا على الأقل، ونزوح عشرات الآلاف في كينيا والصومال بعد 4 سنوات من الجفاف.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية في الصومال حال الطوارئ، بعد أن تسببت أحوال الطقس القاسية في مصرع 14 شخصا على الأقل، وتدمير منازل وطرق وجسور.

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ويحاول عمال الطوارئ والإنقاذ الوصول لنحو 2400 شخص حاصرتهم مياه الفيضانات في منطقة لوق بولاية جوبالاند جنوبي الصومال

وفي كينيا المجاورة، قال الصليب الأحمر الكيني إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 15 منذ بدأ هطول الأمطار الغزيرة يوم الجمعة، بينما كانت مدينة مومباسا الساحلية ومقاطعتي مانديرا وواجير في شمال شرق البلاد الأكثر تضررا.

وأفاد الصليب الأحمر الكيني. بأنه منذ يوم الأحد، دمرت الفيضانات 241 فدانا من الأراضي الزراعية وأدت إلى نفوق 1067 رأسا من الماشية.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من خطر الفيضانات الكبير، على طول نهري جوبا وشبيلي، ودعا إلى إجلاء سكان منطقة جوبا بأكملها.

وتأتي الأمطار الغزيرة في الصومال بعد أربع سنوات متتالية من الجفاف الذي دفع البلاد إلى حافة المجاعة.

المصدر: أ ب