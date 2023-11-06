"كلوا هذه الفئران وليس لحم المسلمين".. فعالية احتجاجية في "ماكدونالدز" بتركيا (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام تركية أن ناشطا مجهولا أحضر صندوقا مملوءا بالفئران إلى أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في اسطنبول، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا دخل مطعما مزدحما بالزبائن وبيديه صندوق بالفئران ثم أطلق سراح الفئران وهو يصرخ: "كلوا هذه الفئران، وليس لحم المسلمين".

İstanbul'da bir kişi İsrail'i protesto etmek amacıyla McDonalds'ın içine bir kutu fare bıraktı. pic.twitter.com/xrzv5mi3v9 — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) November 6, 2023

وفي وقت سابق، نشرت شركة "ماكدونالدز" التركية بيانا نفت فيه ارتباطها بسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الإسرائيلية، التي تفاخرت بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بأنها قدمت "عشرات الآلاف من الوجبات" لجنود الجيش الإسرائيلي والشرطة وعمال الإغاثة.

إقرأ المزيد

وأشارت "ماكدونالدز" التركية أنها أرسلت مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار لسكان غزة.

وتشهد تركيا منذ عدة أسابيع احتجاجات ضد مطاعم "ماكدونالدز" ومقاهي "ستاربكس"، لكنها لم تؤد حتى الآن إلى إغلاق أي من فروعها.

وقبل أسابيع أطلق شاب مؤيد لفلسطين عشرات الفئران الملونة بعلم فلسطين الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، في أحد مطاعم "ماكدونالدز" في مدينة برمنغهام البريطانية.

المصدر: RT