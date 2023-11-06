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قراء فرنسيون: مشكلة الغرب في أنه يوقع الاتفاقيات ولا ينفذها

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قراء فرنسيون: مشكلة الغرب في أنه يوقع الاتفاقيات ولا ينفذها
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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بحث قراء إذاعة "RFI" الفرنسية على منصة "X" بنشاط عن الأخبار المتعلقة بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

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بوتين يوقع على قانون حول سحب روسيا لتصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية

وكتب قارئ: "لم تصدق الولايات المتحدة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"

وكتب آخر: "يتحمل الغرب المسؤولية عن كل ما يحدث".

وعبر قارئ ثالث عن اعتقاده قائلا: "تنحصر مشكلة الغرب في أنهم يوقعون على الاتفاقيات لكنهم لا ينفذونها".
وخلصوا بالقول: "هذا نتيجة للعدوان المستمر للعالم الغربي ضد روسيا. والآن مباشرة تتحدى روسيا الهيمنة الأمريكية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 أكتوبر أن روسيا ستسحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي اليوم التالي تم تقديم المبادرة إلى البرلمان. وتم إلغاء المادة الأولى من القانون الحالي، والتي تقترح التصديق على الاتفاقية الموقعة نيابة عن الدولة الروسية في 24 سبتمبر 1996.

وقد انضمت إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 187 دولة وأبرمتها 178 دولة مشاركة. ومع ذلك، فإن عددا من الدول المشاركة بما فيها الدول النووية الكبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإسرائيل، لم تفعل ذلك بعد، على عكس روسيا، التي صدقت على المعاهدة في عام 2000. وفي الوقت نفسه، تعهدت الدول الحائزة للأسلحة النووية طوعا بعدم إجراء تجارب عليها.
المصدر: نوفوستي

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