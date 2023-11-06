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فولودين: الغرب يدرك أن أوكرانيا لن تتمكن من هزيمة روسيا

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فولودين: الغرب يدرك أن أوكرانيا لن تتمكن من هزيمة روسيا
Sputnik
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين
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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن دول الغرب والولايات المتحدة تدرك أن نظام كييف لن يتمكن من هزيمة روسيا حتى بدعم من حلف الناتو.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "أصبح واضحا اليوم بالنسبة لبلدان أوروبا والولايات المتحدة نفسها أن نظام كييف لن يهزم روسيا في ساحة المعركة حتى بدعم من حلف الناتو".

وعبر عن اعتقاده أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصبح "سياسيا ساما" بالنسبة للكثيرين، ومصيره كدمية "لا يحسد عليه"، مشيرا إلى أن هذا واضح بشكل خاص في المواقف التي قاد فيها الأوكرانيون، من أجل سلطتهم، مئات الآلاف من المواطنين إلى الموت وتاجروا باستقلال بلادهم.

وتابع: "في مثل هذه الظروف لا يريد المدنيون المشاركة في القتال والموت من أجل النازيين والمسؤولين الفاسدين. يواصل نظام كييف الدموي، من أجل البقاء في السلطة، إرسال السكان إلى الموت المحقق".
المصدر: نوفوستي

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