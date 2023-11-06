تريد الإدارة الأمريكية أن تنأى بنفسها عن القرار المحتمل للحكومة الأوكرانية ببدء مفاوضات السلام مع روسيا وتقديمه كمبادرة حصرية من جانب النظام في كييف.

أعرب عن هذا الرأي والتر ميد مدير الدراسات والبحوث في معهد هدسون، الأستاذ في كلية بارد.

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وقال في مقالة نشرتها صحيفة لوفيغارو يوم الخميس: "ستتمثل استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن في مواصلة تقديم المساعدة حتى يقرر فلاديمير زيلينسكي أن الوقت قد حان للتفاوض والتنازل عن الأراضي. هذا سيسمح للحكومة في واشنطن بتهدئة نفسها وضميرها بإعلان أن الأوكرانيين هم الذين قرروا كل شيء بالفعل".

ويرى الخبير أن الولايات المتحدة تعرضت للهزيمة في أوكرانيا مرتين. تمثل الفشل الأول في عدم قدرة واشنطن على منع روسيا من شن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكان الفشل الثاني - الهجوم المضاد سيئ التخطيط للقوات الأوكرانية والمساعدة الغربية المتأخرة لكييف.

ووفقا له، وقع الجيش الأوكراني في طريق مسدود في الوقت الراهن.

وأضاف ميد أن الأمريكيين تعبوا من تورط واشنطن في النزاعات المختلفة. وقال: "هناك جدل حقيقي في أمريكا حول ما إذا كان النشاط العالمي مفيدا للمواطنين الأمريكيين العاديين. وهم يتساءلون لماذا يجب على العم سام الغبي أن يدعم أوروبا عندما يرفض هؤلاء الكسالى ( الأوروبيون) تمويل دفاعهم. وهم يتساءلون أيضا عن مدى صواب الاستمرار في دعم أوكرانيا".

المصدر: تاس