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حاكم مقاطعة زابوروجيه: تدمير 5 دبابات "ليوبارد" خلال 10 أيام

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حاكم مقاطعة زابوروجيه: تدمير 5 دبابات
Gettyimages.ru
أرشيف
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أفاد حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، بأن القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 5 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" في اتجاه زابوروجيه خلال الأيام العشرة الماضية.

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وقال باليتسكي للصحفيين: "يمكنني بالقول بفخر إنه حتى في اتجاهنا تم خلال الأيام العشرة الماضية تدمير أكثر من 5 دبابات "ليوبارد". وتم تدميرها جميعا تقريبا باستخدام مسيرات "لانسيت" ومسيرات الكاميكازي. ويشير ذلك إلى أن مقاتلينا يتحسنون أكثر فأكثر في استخدام الأساليب الحديثة في القتال، مما يدل على أن العدو لا يجد اليوم مقاومة حقيقية وكافية وجديرة لتكتيكاتنا، وهي، كما قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) تكتيكات الدفاع القادر على المناورة".

وأضاف أنه بسبب هذا الوضع لا يستطيع العدو إطلاق النار إلا على المناطق المأهولة بالسكان.

وأوضح: "هذا هو كل ما يمكنهم فعله اليوم، لأنه بفضل متانة أسلحتنا وقدرة مقاتلينا على الصمود والدفاع القادر على المناورة بكفاءة، تمكنت قواتنا من صد الهجوم المضاد...".

المصدر: نوفوستي

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