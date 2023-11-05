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البرازيل.. ضبط مخبأ فيه 7 أطنان من المخدرات وأسلحة نارية

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البرازيل.. ضبط مخبأ فيه 7 أطنان من المخدرات وأسلحة نارية
Sputnik
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ضبط عناصر الشرطة الفيدرالية والعسكرية لولاية بارانا البرازيلية، خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات، مخبأ في منطقة ريفية يحتوي على أكثر من 7 أطنان من الماريجوانا.

وذكرت الخدمة الصحفية للشرطة في الولاية: "تم ضبط مخبأ تحت الأرض، يحتوي على كمية كبيرة من العقاقير المشابهة للماريجوانا، وكان وزنها الإجمالي بعد وزنها حوالي 7235 كجم. كما تم ضبط بندقيتين من عيار 7.62 وبندقية من عيار 5.56 و257 طلقة من عيار 7.62 و400 طلقة من عيار 5.56".

وأشارت الخدمة إلى أنه لم يكن هناك أشخاص في المزرعة، كما تم ضبط سيارة تويوتا في عين المكان.

 

 

المصدر: RT

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