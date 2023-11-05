 
مباشر

بعد ساعات طويلة من المفاوضات.. الشرطة الألمانية تعتقل رجلا اقتحم مطار هامبورغ بسيارته

أخبار العالم

بعد ساعات طويلة من المفاوضات.. الشرطة الألمانية تعتقل رجلا اقتحم مطار هامبورغ بسيارته
Globallookpress Daniel Bockwoldt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wd0s

اعتقلت العناصر الأمنية الألمانية رجلا اقتحم المدرج في مطار هامبورغ بسيارة من دون لوحات تسجيل، مع ابنته البالغة من العمر أربع سنوات.

وقالت شرطة هامبورغ على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "انتهت حادثة الرهينة. نزل المشتبه به من السيارة مع ابنته". وأضافت أنها اعتقلت الرجل دون مقاومة.

إقرأ المزيد
إغلاق مطار هامبورغ بسبب وجود رجل مسلح
إغلاق مطار هامبورغ بسبب وجود رجل مسلح

وأضافت الشرطة: "من الواضح أن الطفل لم يصب بأذى".

وقالت صحيفة Bild am Sonntag إن شرطة هامبورغ تمكنت، بعد 18 ساعة، من إقناع سلمان إي، وهو تركي يبلغ من العمر 35 عاما من ولاية ساكسونيا السفلى، بالاستسلام. وتم إطلاق سراح ابنته البالغة من العمر 4 سنوات وتسليمها إلى فريق من الأطباء.

ويذكر أن الرجل اخترق مساء أمس السبت بسيارته الحواجز الأمنية ودخل إلى منطقة صيانة الطائرات. أوقف السيارة بجوار طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية. وطالب بالتوجه إلى تركيا. مع ابنته التي اختطفها من والدتها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)