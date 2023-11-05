صحيفة: تسجيل القتال الأول في الفضاء لأول مرة في التاريخ

قالت صحيفة Telegraph، إنه تم تسجيل أول اعتراض في التاريخ لصاروخ في الفضاء".

ووفقا للصحيفة، قد يكون إسقاط إسرائيل لصاروخ باليستي للحوثيين تم إطلاقه من اليمن واتجه نحو مدينة إيلات الإسرائيلية في 30 أكتوبر، أول قتال في التاريخ في الفضاء.

وأضافت: "استخدمت إسرائيل هذا الأسبوع نظام الدفاع الصاروخي آرو لإسقاط صاروخ باليستي خارج الغلاف الجوي، فيما يعتقد أنه أول قتال على الإطلاق في الفضاء".

وتؤكد الصحيفة أن هذه أيضا هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام الدفاع الصاروخي آرو، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، والذي تعتبر مهمته الرئيسية - إسقاط الصواريخ الباليستية بعيد المدى على ارتفاعات عالية وبسرعات عالية.

وبحسب موقع "Israel Aerospace Industries"، تم تصميم نظام "آرو-3" لاعتراض وتدمير التهديدات بعيدة المدى، وخاصة تلك التي تحمل أسلحة دمار شامل.

المصدر: نوفوستي