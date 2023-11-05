مراسلنا: الأمن الإيراني يقبض على 3 عناصر موساد بعملية مشتركة مع طالبان عند حدود أفغانستان

أفاد مراسلنا في إيران، بأن قوات الأمن الإيرانية، قبضت الأحد، على 3 عناصر من الموساد الإسرائيلي، يحملون الجنسية الإيرانية، عند حدود أفغانستان، في عملية مشتركة مع حركة طالبان.

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وقال إنه "في عمليات مشتركة لعناصر الأمن الإيراني وطالبان على الحدود المشتركة بين البلدين، تم إلقاء القبض على 3 عناصر للموساد الإسرائيلي يحملون الجنسية الإيرانية، كانوا بصدد إطلاق مسيرات باتجاه أهداف إيرانية".

المصدر: RT