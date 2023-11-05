رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد "بالعمل بشكل بناء مع الصين"

تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الأحد "بالعمل بشكل بناء" مع الصين في وقت تسعى الدولتان إلى إذابة الجليد في علاقاتهما الثنائية.

وقال ألبانيزي في افتتاح معرض الصين الدولي للواردات في شنغهاي إن "المشاركة الاقتصادية البناءة بين الدول تساعد في بناء العلاقات... لهذا السبب ستواصل الحكومة التي أقودها العمل بشكل بناء مع الصين".

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ووصل ألبانيزي السبت إلى الصين في زيارة تستغرق أربعة أيام وتعد مؤشرا إلى تحسن العلاقات الثنائية بعد سنوات مضطربة بسبب الخلافات الاقتصادية والسياسية.

لدى وصوله قال ألبانيزي عبر منصة "إكس"، "سعيد بوجودي في شنغهاي، في أول زيارة للصين يجريها رئيس وزراء أسترالي منذ 2016". وأضاف "أتطلع إلى مواصلة الحوار بين بلدينا في قابل الأيام".

وقال وزير الخارجية الصيني يوم الجمعة إن ألبانيزي سيلتقي مسؤولين صينيين "على أن يتبادلوا في شكل معمق وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية" والإقليمية والدولية.

توترت العلاقات بين كانبيرا وبكين خصوصا حين طالبت أستراليا بتحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا الذي رصد أول مرة في الصين بنهاية 2019.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية مرتفعة عام 2020 على صادرات أسترالية أساسية مثل اللحوم والنبيذ، وسط خلاف دبلوماسي حاد مع الحكومة المحافظة آنذاك في كانبيرا.

غير أن كثيرا من هذه الحواجز رفعت تدريجا بعد عودة العماليين إلى السلطة في مايو 2022.

المصدر: أ ف ب