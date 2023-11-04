رئيس غينيا السابق كامارا يعود طوعا إلى السجن بعد فراره أثناء اقتحام مسلحين

أعلنت سلطات غينيا أن مسلحين اقتحموا سجن العاصمة الرئيسي باكرا يوم السبت وأطلقوا سراح الرئيس السابق موسى "داديس" كامارا وعدد من الأشخاص بينما ذكر محاميه لاحقا إنه تعرض للاختطاف.

وقال المدعي العام ياموسا كونتي في بيان إنه أمر السلطات بالتحقيق في الاتهامات الموجهة لكامارا و3 أفراد آخرين بتهمة الهروب من السجن وحيازة أسلحة.

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ومع ذلك، قال جاكومي هابا، محامي كامارا في وقت متأخر من بعد ظهر السبت، إن موكله عاد إلى السجن المركزي، حيث يجري استجوابه. وأشار لوكالة "أسوشيتدبرس" بأن "موكلي لم يهرب، بل تم اختطافه".

يشار إلى أنه من بين الفارين الآخرين: كلود بيفي وبليز غومو، اللذان تم اعتقالهما مع كامارا بتهم تتعلق بمذبحة الأستاد عام 2009 التي خلّفت 157 قتيلا.

وصل كامارا إلى السلطة في انقلاب عام 2008 بعد وفاة لانسانا كونتي. وعاش كامارا لسنوات في المنفى بعد أن نجا من محاولة اغتيال على يد أحد حراسه الشخصيين قبل أن يعود إلى وطنه غينيا أواخر عام 2021.

ووجهت اتهامات لأكثر من 10 مشتبه فيهم فيما يتعلق بمذبحة عام 2009، عندما أطلقت قوات الأمن الغينية النار على متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على ترشحه للرئاسة بعد الاستيلاء على السلطة.

وشهد كامارا أمام المحكمة العام الماضي أنه كان نائما خلال الساعات الأولى من مذبحة الأستاد، ثم استيقظ في الساعة 11 صباحا عندما قيل له إن متظاهرين قد قتلوا.

المصدر: أ ب