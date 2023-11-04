قائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية: أنا لا أفهم ما الذي حدث

نقل موقع Strana.ua عن قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الأوكراني اللواء فيكتور كورينكو، قوله إنه لا يفهم سبب إقالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي له.

وأضاف الجنرال: "أنا شخصيا لا أعرف الأسباب. لقد تحدثت مع قائد الجيش فاليري زالوجني، الذي لم يستطع أيضا شرح ذلك لي. عادة يتوجب على قائد القوات المسلحة تقديم تقرير خاص بذلك، لكنه أكد لي أنه لم يفعل شيئا من هذا القبيل. لا أفهم ما حدث".

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وفي وقت سابق، قام زيلينسكي بتعيين سيرغي لوبانشوك في منصب قائد قوات العمليات الخاصة الأوكرانية. وبموجب مرسوم آخر أقال زيلينسكي، الجنرال خورينكو الذي سيعمل في مديرية الاستخبارات العامة.

وفي أكتوبر الماضي، أقال زيلينسكي كذلك قائد قوات الدفاع الإقليمي بالقوات المسلحة الأوكرانية، إيغور تانتسيورا، الذي شغل هذا المنصب منذ 15 مايو 2022.

بدأت التغييرات في الكوادر في الجيش الأوكراني بعد سلسلة من الهزائم الجدية في الجبهة.

المصدر: نوفوستي