 
مباشر

وزير الصحة المصري: نستقبل يوميا ما بين 40 إلى 50 مصابا فلسطينيا

أخبار العالم

وزير الصحة المصري: نستقبل يوميا ما بين 40 إلى 50 مصابا فلسطينيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wcu4

صرح وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار من أمام معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، بأن المعبر يستقبل يوميا ما بين 40 إلى 50 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة.

وأضاف وزير الصحة أن لدى مصر إمكانات وقدرات ضخمة للتعامل مع جميع الحالات المصابة القادمة من قطاع غزة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع تفاصيل الحالات بشكل يومي.

إقرأ المزيد
الجيش المصري يعلن تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني لإنقاذ مصابي غزة بقرار من السيسي (صور)
الجيش المصري يعلن تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني لإنقاذ مصابي غزة بقرار من السيسي (صور)

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية يوم الأربعاء الماضي، إنشاء مستشفى ميداني من إنتاج "مصنع 200 الحربي" على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين النازحين عن غزة.

ويعد المستشفى بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين كما يتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان لآخر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف سيتعاطى حزب الله مع إسرائيل في ضوء حرب غزة؟.. أبرز نقاط خطاب حسن نصر الله (فيديو)