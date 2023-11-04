وزير الصحة المصري: نستقبل يوميا ما بين 40 إلى 50 مصابا فلسطينيا

صرح وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار من أمام معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، بأن المعبر يستقبل يوميا ما بين 40 إلى 50 مصابا فلسطينيا من قطاع غزة.

وأضاف وزير الصحة أن لدى مصر إمكانات وقدرات ضخمة للتعامل مع جميع الحالات المصابة القادمة من قطاع غزة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع تفاصيل الحالات بشكل يومي.

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وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية يوم الأربعاء الماضي، إنشاء مستشفى ميداني من إنتاج "مصنع 200 الحربي" على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين النازحين عن غزة.

ويعد المستشفى بمثابة وحدة طبية متنقلة سريعة الإقامة بشكل مؤقت بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين كما يتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان لآخر.

المصدر: RT