باتروشيف: المستشارون الغربيون أرادوا إثارة الفوضى في روسيا في التسعينيات

قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن المستشارين الغربيين تدفقوا إلى روسيا في التسعينيات، سعيا إلى خلق الفوضى في البلاد بهدف فرض السيطرة الخارجية عليها.

وأضاف باتروشيف، خلال حديث له اليوم السبت في إطار محاضرات لجمعية "المعرفة" ضمن فعاليات منتدى معرض "روسيا" في موسكو: "المستشارون الأجانب الذين عملوا في روسيا [في التسعينيات] شجعوا الانفصالية وفرضوا سندات الدين وكذلك الالتزامات الدولية المجحفة. وكان الغرب يراهن على إثارة الفوضى وإدخال سيطرة خارجية على روسيا".

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وبالإضافة لذلك، "تم استخدام وسائل ضغط إضافية تتمثل في الزحف العدواني لحلف الناتو نحو الشرق، وفي دعم التطرف والجماعات الدينية المتطرفة. وكذلك تم تشجيع موجة من التشهير ضد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وضد الإسلام التقليدي، وتم نشر أنواع مختلفة من الرذائل" لتفكيك الأسس الروحية في المجتمع.

وأشار باتروشيف أيضا إلى أنه في التسعينيات تم تدمير نظام التعليم والتربية الوطني في روسيا، وكان هناك تأثير مدمر على الشباب الروسي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وبشكل عام، خلص أمين مجلس الأمن الروسي إلى أنه "نتيجة لعشر سنوات من الإصلاحات الليبرالية المتهورة انزلقت روسيا إلى مستوى البلدان المتخلفة مع خسارة شبه كاملة لسيادتها السياسية والاقتصادية".

ووفقا له، أصبحت روسيا في التسعينيات، دولة ضعيفة تعاني من الفقر المدقع، وزيادة في الظلم الاجتماعي، وعدم القدرة على الحفاظ على الجيش وقوات الأمن، ودفع رواتب موظفي القطاع العام. ولذلك "العالم توقف عمليا عن أخذها بعين الاعتبار".

المصدر: تاس