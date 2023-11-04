مسلحون يخرجون الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن

أخرجت مجموعة مدججة بالسلاح الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن خلال عملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار في وسط كوناكري على ما أفاد محامون ومصدر قضائي.

وقال المحامي جوكامي هابا "تبلغت بحصول عملية فرار في سجن كوناكري المدني شملت موكلي موسى داديس كمارا". وتحدث عن احتمال أن يكون موكله اقتيد رغما عن إرادته.

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وسمع إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في وسط العاصمة الغينية كوناكري، فيما قطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إليه صباح السبت، على ما أفاد شهود للوكالة الفرنسية.

وشكل انقلاب الخامس من سبتمبر 2021 واحدا من سلسلة انقلابات أو محاولات انقلاب سجلت في غرب إفريقيا منذ استيلاء العسكريين على الحكم في مالي في أغسطس 2020.

وتشهد غينيا التي عرفت اضطرابات كثيرة في تاريخها منذ استقلالها عن فرنسا، محاكمة الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا المحتجز في وسط العاصمة منذ بدء الجلسات في سبتمبر 2022.

المصدر :أ ف ب