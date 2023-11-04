زلة لسان جديدة.. بايدن يطلق على رئيس الوزراء الكندي اسم "جو" (فيديو)

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، زلة لسان أخرى، حيث أطلق على رئيس الوزراء الكندي اسم "جو".

ووقع الحادث خلال قمة "الشراكة الأمريكية من أجل الازدهار الاقتصادي" في واشنطن يوم الجمعة.

وقال بايدن: "أشكر رئيس الوزراء جو والرئيس... أشكر رئيس الوزراء ترودو".

وذكرت صحيفة Times Colonist الكندية، أنه خلال اجتماع في واشنطن، بحث بايدن وترودو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي و"الحاجة الملحة لهدنة إنسانية" في الصراع بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي