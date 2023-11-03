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إصابة 16 شخصا في حادث قطار بشمال ألمانيا

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إصابة 16 شخصا في حادث قطار بشمال ألمانيا
Legion-Media
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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، بأن حوالي 16 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة حادث تصادم بين قاطرة وقطار ركاب في ولاية شلسفيغ هولشتاين بشمال ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن "الحادث وقع في حوالي الساعة 12:25 بالتوقيت المحلي، في محطة إيتزهو".

وأوضحت: "عندما اقترنت القاطرة بقطار ركاب متوقف، وقع تصادم أدى إلى إصابة 16 شخصا كانوا على متن القطار".

وأضافت أن "11 راكبا في قطار إنتر سيتي، فائق السرعة احتاجوا إلى دخول المستشفى، بينما رفض خمسة آخرون ذلك، وأصيب جميع الضحايا بجروح طفيفة".

كما تم اتخاذ الإجراءات وحفر خطوط السكك الحديدية لمدة ساعتين ونصف الساعة بعد الاصطدام. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

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المصدر: نوفوستي 

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