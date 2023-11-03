مخادعان روسيان يقضيان على المستقبل المهني لمستشار رئيسة الوزراء الإيطالية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن مستشارها الدبلوماسي فرانشيسكو ماريا تالو استقال بعد محادثتها مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "هذا الصباح قدم مستشاري تالو استقالته".

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وأشارت إلى أنه لم يتم التعامل مع الوضع حول مكالمة المخادعين الهاتفية بشكل صحيح. وأضافت: "كان هناك نهج سطحي".

واتصل المخادعان الروسيان فوفان (فلاديمير كوزنيتسوف) وليكسوس (أليكسي ستولياروف)، بميلوني في وقت سابق وقدما أنفسهما بوصفهما مسؤولين إفريقيين رفيعي المستوى، ونشرا المحادثة الهاتفية على قناتهما الرسمية على تطبيق "تليغرام".

واعترفت ميلوني خلال حديثها مع المخادعين الروسيين، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

كما اعترف وزير دفاع السويد بول جونسون بوقت سابق في حديث مع المخادعين الروسيين، أن بلاده فشلت في تحديد المتورطين في تفجير "السيل الشمالي".

المصدر: نوفوستي