الصين: في أوكرانيا وفي غزة لا يمكن دعم أحد طرفي النزاع وتجاهل الآخر

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، للمستشار الألماني أولاف شولتس إن دعم أحد طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو الصراع في أوكرانيا مع تجاهل المطالب المشروعة للطرف الآخر سيؤدي للتصعيد.

وأضاف شي خلال مكالمة مرئية جرت مع شولتس الجمعة: "سواء كان الأمر يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو بالأزمة الأوكرانية، الحل يتطلب التفكير بشكل أعمق في القضايا الأمنية، والالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والمستدام".

وأكد شي أن "التضييق الأمني على الدول الأخرى، والدعم الأحادي لأحد طرفي النزاع مع تجاهل المطالب المشروعة للطرف الآخر، سيؤدي إلى اختلال التوازن الإقليمي ونمو وتصعيد الصراعات".

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المصدر: ريا نوفوستي