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أردوغان يقترح وضع أبجدية واحدة للدول التركية

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أردوغان يقترح وضع أبجدية واحدة للدول التركية
Globallookpress Markiian LyseikoukrinformKeystone Press Agency
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (صورة أرشيفية)
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول التركية بحاجة إلى تعزيز تعاونها في جميع القضايا، بما في ذلك القضايا الإنسانية.

جاء ذلك خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية المنعقدة في أستانا عاصمة كازاخستان اليوم الجمعة تحت شعار "العصر التركي"، حيث تابع أردوغان أن قضية اللغة هي قضية مهمة في مسألة تعزيز العلاقات بين الدول التركية.

وقال أردوغان: "كذلك فإن دعم الرؤساء مهم جدا، وقد رفع مجلسنا للتعليم العالي توصياته إلى أمانة المنظمات، ونأمل أن تحظى تلك التوصيات بتقدير معتبر". كذلك أكد الرئيس التركي على ضرورة تكاتف الدول التركية لمواجهة الأزمات العالمية.

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وحول الأزمة في فلسطين قال أردوغان إن تركيا "ستدعو إلى السلام في البلدان بغض النظر عن الأديان".

ويحضر القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية في أستانا هذا العام رؤساء كل من قرغيزستان صدر جباروف وأذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان وأوزبكستان شوكت ضيائيف ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان ورئيس مجلس الشعب الزعيم السابق لتركمانستان قربان قولي بردي محمدوف. وقد استلمت في القمة الحالية كازاخستان رئاسة منظمة الدول التركية من أوزبكستان.

المصدر: Ulys Media

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