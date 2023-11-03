زاخاروفا: العقوبات الأمريكية الجديدة استمرار لسياسة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا هي استمرار لسياسة واشنطن الرامية إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو.

وأضافت زاخاروفا في مقابلة تلفزيونية: "هذه العقوبات هي استمرار لسياسات ما يسمى في الغرب بمحاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.كل عام يبتدعون أمرا ما جديدا: في البداية كان ردع روسيا وكبحها، والآن - إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بها. لن يتحقق ذلك أبدا".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن وسعت قائمة عقوباتها ضد موسكو.

ونوهت بأن القائمة الجديدة تضم 37 فردا – من الذين تعود أصولهم إلى روسيا وكذلك إيرلندا وقبرص والسويد والإمارات وتركيا ودول أخرى. وكان من بينهم نجل مؤسس مجموعة AEON الاستثمارية غليب تروتسينكو.

المصدر: نوفوستي