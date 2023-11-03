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زاخاروفا: العقوبات الأمريكية الجديدة استمرار لسياسة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

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زاخاروفا: العقوبات الأمريكية الجديدة استمرار لسياسة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا هي استمرار لسياسة واشنطن الرامية إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو.

وأضافت زاخاروفا في مقابلة تلفزيونية: "هذه العقوبات هي استمرار لسياسات ما يسمى في الغرب بمحاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.كل عام يبتدعون أمرا ما جديدا: في البداية كان ردع روسيا وكبحها، والآن - إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بها. لن يتحقق ذلك أبدا".

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وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن وسعت قائمة عقوباتها ضد موسكو.

ونوهت بأن القائمة الجديدة تضم 37 فردا – من الذين تعود أصولهم إلى روسيا وكذلك إيرلندا وقبرص والسويد والإمارات وتركيا ودول أخرى. وكان من بينهم نجل مؤسس مجموعة AEON الاستثمارية غليب تروتسينكو.

المصدر: نوفوستي

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