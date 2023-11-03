وسائل إعلام: وقوع حادث خطير بين طائرة صينية ومروحية كندية

أفادت شبكة CNN بإطلاق طائرة صينية قنابل مضيئة بالقرب من مروحية كندية فوق المياه الدولية لبحر الصين الجنوبي يوم الأحد الماضي.

جاء ذلك وفق ما ذكره الطيار على متن الفرقاطة البحرية الكندية "أوتاوا"، روب ميلين، لشبكة CNN. وقال العسكري للقناة التلفزيونية: "كان الخطر على المروحية الكندية في هذه الحالة هو إذا ما أصابت القنابل المضيئة الشفرات الدوارة أو المحرك، كان الحادث ليصنف حينها بأنه خطر وغير معتاد وغير مهني".

إقرأ المزيد

وأشار ميلين إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه في اليوم الذي اقتربت فيه الطائرات المقاتلة الصينية إلى مسافة 30.48 مترا من الفرقاطة "أوتاوا"، وقال إن الحادثين وقعا في أماكن مختلفة على بعد عشرات الكيلومترات من جزر باراسيل، وبحسب الجيش الكندي، فإن المروحية كانت تبحث عن غواصة تم اكتشافها سابقا عندما وقعت تلك الحوادث.

وقال ميلين إن كندا ودولا أخرى شهدت طائرات صينية تقترب من طائرات ثابتة الجناحين في مناسبات عديدة في الماضي، إلا أن مثل هذه التصرفات ضد المروحيات نادرة.

وتابع ميلين لـ CNN أنه في وقت سابق من نفس اليوم كان يقود مروحية عندما اعترضته طائرات صينية من طراز J-11 من مسافة قريبة بينما كان يطير بشكل مستقيم ومستوي على ارتفاع 914.4 متر فوق الماء عائدا إلى سطح "أوتاوا"، وهو ما اعتبره علامة على عدم وجود أي نوايا عدائية. في الوقت نفسه، بحسب ميلين، حلقت طائرات صينية حول مروحيته، وذكر أنه نزل إلى ارتفاع 60.97 مترا، وهو أمر "غير مريح للغاية للمقاتلات السريعة"، وبذلك أنهى تلك المواجهة.

المصدر: CNN