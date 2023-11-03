أوربان: أوروبا تحتاج إلى نظام أمن جديد مقبول لكل من روسيا وأوكرانيا

اعتبر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن رهان قادة الاتحاد الأوروبي على هزيمة روسيا في الصراع مع أوكرانيا و"تغيير النظام" في موسكو لا أساس له وأن أوروبا تحتاج لاستراتيجية مختلفة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوربان خلال مشاركته في القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية التي انعقدت في عاصمة كازاخستان أستانا اليوم الجمعة.

وقال أوربان متحدثا عن الأزمة الأوكرانية، إن استراتيجية زعماء الاتحاد الأوروبي "باءت بفشل ذريع"، وأضاف: "إنهم يعتقدون أن أوكرانيا ستنتصر وروسيا ستخسر، وبعد ذلك ستتغير القيادة في روسيا وسيتفاوضون مع القيادة الروسية الجديدة. هذه خطة فاشلة. إنها طموحة للغاية، لكنها لن تنجح".

وأشار إلى أنه رغم ذلك لا يزال هناك مزاج في الاتحاد الأوروبي مؤيدا لاستمرار النزاع المسلح في أوكرانيا، وقال: "زعماء الاتحاد الأوروبي يريدون من أوكرانيا مواصلة القتال، بينما سيتولون تزويدها بالمال والسلاح"، مشددا على أن مثل هذه الاستراتيجية غير ناجعة.

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واعتبر أوربان أن أوروبا بحاجة إلى خطة بديلة لأوكرانيا، تقضي بوقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات السلام، وقال: "هنغاريا تدعم الخطة البديلة. وندعو إلى بناء هيكل أمن أوروبي جديد يكون مقبولا لكل من روسيا وأوكرانيا".

كما أعرب أوربان عن ثقته بأن "البنية الأمنية الأوروبية الجديدة ستشمل تركيا وسيكون لذلك تأثير (إيجابي) على العالم التركي بأكمله"، مشيرا إلى أنه "بدون تركيا لا يمكن أن يكون هناك أمن في أوروبا".

ونوه أوربان أيضا إلى ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب رافضا تقسيم العالم إلى كتل متنازعة جديدة.

المصدر: "تاس"