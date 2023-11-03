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العاصفة "كيرين" تجتاح إيطاليا مخلفة ثلاثة قتلى (فيديو)

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العاصفة
Globallookpress
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تسببت أمطار غير مسبوقة في حدوث فيضانات في مساحات شاسعة من إقليم توسكانة مع دخول العاصفة "كيرين" إيطاليا ليل الجمعة، ما أدى إلى محاصرة سكان في منازلهم وإغراق مستشفيات وقلب سيارات.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم جراء الفيضانات، مما يرفع عدد ضحايا العاصفة في أوروبا الغربية إلى 10 قتلى.

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وقالت سلطات الحماية المدنية الإيطالية إن 200 ملم من الأمطار سقطت خلال ثلاث ساعات، من مدينة ليفورنو على الساحل إلى وادي موغيلو الداخلي، وتسببت في فيضان ضفاف النهر.

وفقد ثلاثة أشخاص على الأقل اليوم الجمعة في توسكانا، كما تم الإبلاغ عن فقدان شخص واحد في جبال فينيتو شمال البندقية. وكانت مناطق أخرى في حالة تأهب قصوى وحذرت السلطات من أن العاصفة تتجه نحو جنوب إيطاليا.

وخلفت عاصفة "كيرين" سبعة قتلى على الأقل عندما اجتاحت إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا يوم الخميس. ودمرت العاصفة المنازل وتسببت في فوضى في السفر وقطعت الكهرباء عن عدد كبير من الناس.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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