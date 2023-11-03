دولتان تصوتان ضد رفع الحصار عن كوبا
Globallookpress Manuel EliasUN Photo
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صوتت إسرائيل والولايات المتحدة فقط ضد رفع الحصار الاقتصادي عن كوبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مقابل 187 دولة لصالح القرار.
أفاد بذلك مراسل وكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن القرار الخاص بـ "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا" تم اعتماده، فيما صوتت فقط إسرائيل والولايات المتحدة ضد القرار وامتنعت أوكرانيا عن التصويت.
كذلك لم تصوت على القرار كل من مولدوفا والصومال وفنزويلا.
المصدر: نوفوستي