لأول مرة.. امرأة تتولى قيادة القوات البحرية الأمريكية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين عن تعيين الأميرال ليزا فرانكيتي في منصب قائد العمليات البحرية، ما يعتبر أعلى منصب قيادي في القوات البحرية الأمريكية.

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين فرانكيتي لقيادة القوات البحرية الأمريكية، يوم الخميس.

إقرأ المزيد

وكانت فرانكيتي نائبة لقائد العمليات البحرية منذ سبتمبر 2022. وقبل ذلك كانت مديرة للاستراتيجية والتخطيط في هيئة الأركان خلال الفترة بين 2020 و2022، وقائدة للأسطول الأمريكي السادس منذ 2018 إلى 2020.

وأصبحت ليزا فرانكيتي البالغة 59 سنة من العمر أول إمرأة في منصب قيادة القوات البحرية الأمريكية، وكذلك أول امرأة في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية.

المصدر: RT + وكالات