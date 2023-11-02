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أرمينيا: اكتشاف مؤامرة للاستيلاء على السلطة

أخبار العالم

أرمينيا: اكتشاف مؤامرة للاستيلاء على السلطة
Globallookpress Frank Hoermann SVEN SIMON
صورة أرشيفية
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اعتقل جهاز الأمن الوطني الأرمني ثمانية أشخاص يشتبه في قيامهم بمحاولة الاستيلاء المسلح على السلطة.

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جاء ذلك وفق ما أعلنته الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الوطني، حيث جاء في البيان: "توصل أعضاء المنظمة العامة العسكرية الوطنية (الصليبيون) إلى اتفاق للاستيلاء على السلطة باستخدام الأسلحة المخزنة في حوزتهم وباستخدام العنف الذي يشكل خطورة على الحياة أو الصحة العامة".

وبحسب الأجهزة الأمنية الخاصة، فقد تم اعتقال 8 أشخاص، ولم تذكر أسماءهم، أو الإشارة إلى نوع السلاح الذي يستخدمونه، لكن الفيديو المنشور مع البيان يظهر مسدسا وبندقية صيد ودرعا للجسم وأجهزة اتصالات لاسلكية.

المصدر: تاس

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