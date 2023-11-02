بوتين يوقع على قانون حول إلغاء إبلاغ أمين عام مجلس أوروبا بإعلان الأحكام العرفية

وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون يلغي القاعدة المتعلقة بالتزام روسيا بإبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا بشأن تطبيق أو إنهاء الأحكام العرفية وحالات الطوارئ في البلاد.

تم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية التابع للكرملين.

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في السابق، كان هذا الالتزام موجودا في القوانين الروسية المتعلقة بالأحكام العرفية وحالات الطوارئ. وهذه القوانين تتضمن أيضا قاعدة تقضي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بشأن فرض هذه الأحكام في البلاد. وستبقى هذه القاعدة سارية المفعول لاحقا.

وجاء في المذكرة المرفقة بالقانون، أن سبب اعتماد القانون يعود إلى إنهاء عضوية روسيا في مجلس أوروبا.

ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره رسميا.

المصدر: تاس