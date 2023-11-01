زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تيمور الواقعة شرق إندونيسيا

أعلن المرصد الأمريكي للزلازل تسجيل زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا.

وقال المرصد إن مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عمق 36 كلم.

من جهتها، قالت وكالة الرصد الزلزالي الإندونيسية إن "قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات".

وشعر بالزلزال بقوة سكان مدينة كوبانغ الواقعة في غرب الجزيرة، وتيمور جزيرة مقسمة بين شطر غربي يعتبر جزءا من الأراضي الإندونيسية، وشطر شرقي تقوم عليه تيمور الشرقية وهي دولة مستقلة ذات سيادة.

ولم ترد في الحال أي أنباء عن سقوط ضحايا. كما أدى الزلزال لسقوط بعض الحطام في عدد من المباني بالمدينة التي هرع الكثير من سكانها إلى الشوارع.

وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وفي نوفمبر من العام الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة مقاطعة جاوة الغربية المكتظة بالسكان في جزيرة جاوة الرئيسية في البلاد، مما أسفر عن مقتل 602 شخصين.

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المصدر: أ ف ب