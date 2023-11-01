مكتبة لندن تغلق أبوابها بسبب انتشار "بق الفراش"

اضطرت المكتبة المركزية في منطقة إيلينغ بغرب لندن اليوم الأربعاء، إلى الإغلاق مؤقتا بسبب انتشار "بق الفراش".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في إشارة إلى ممثلي السلطات البلدية، أن "المكتبة أغلقت أبوابها بسبب الإنتنشار الواسع لبق الفراش فيها".

وقال متحدث باسم الحكومة المحلية: "وافق المجلس على الإغلاق بسبب المخاوف التي أثارها رواد المكتبة والعاملون فيها، وهذا القرار هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

Ealing Central library is closed today for essential maintenance work. Normal service is expected to resume on Thursday 2nd November. Apologies for any inconvenience caused. — Ealing Libraries (@EalingLibs) October 31, 2023

وسبق أن واجهت فرنسا مشكلة بق الفراش، حيث شهدت العاصمة باريس انتشار موجة غير مسبوقة في الأماكن العامة كمترو الأنفاق والقطارات وصالات السينما، ما دفع الحكومة للتحرك وتوسيع نطاق العمل.

كما تم إغلاق عدة مدارس تضم نحو 1.5 ألف طالب. ودعا وزير الصحة الفرنسي أوريليان روسو، إلى التحلي بالهدوء في مواجهة المشكلة.

وأكد عمدة لندن صادق خان، في وقت سابق، أن المدينة لن تسمح "بغزو بق الفراش". وقال إن المرافق العامة تقوم بتطهير وسائل النقل يوميا. ومع ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان لندن لاحظوا مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة وجود بق الفراش في مترو الأنفاق.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: تاس