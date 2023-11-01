الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 12 جنديا بعد اقا من 24 ساعة من انطلاق الهجوم البري

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الجيش أبلغ عائلات 326 جنديا بمقتلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 12 جنديا بعد أقل من 24 ساعة من إعلان انطلاق الهجوم البري على قطاع غزة.

وأشار البيان إلى مقتل جندي إسرائيلي جديد متأثرا بجروح أصيب بها جراء إعطاب ناقلة جند كان على متنها.

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أسماء 9 جنود قتلوا أمس شمال قطاع غزة، حيث أطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنودا من لواء غفعاتي.

ودخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح فلسطيني، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 326 عسكريا، وأسرت "حماس" أكثر من 240 إسرائيليا.

المصدر: RT