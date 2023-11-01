القوات الروسية تحبط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك

أحبطت القوات الروسية ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك، ودمرت عربات ومدرعات للعدو وكبدته خسائر في الأرواح.

وقال أوليغ تشيخوف رئيس المركز الصحفي لقوات "فوستوك": "على محور جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات من مجموعة قواتنا بدعم مدفعي ثماني محاولات لتناوب القوات الأوكرانية في مواقع بمناطق نوفوميخايلوفكا، شمال نيكولسكي وستارومايورسكي ونوفو زلاتوبول ومالينوفكا وشمال بريوتنوي، وتم تكبيد العدو خسائر في صفوفه وتدمير العديد من قواته".

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كما قضت القوات الروسية بالقرب من ستارومايورسكي على 160 عسكريا أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء أنه على محوري دونيتسك وجنوب دونتسك تم القضاء على 330 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية مختلفة، بما في ذلك عربتا مشاة أمريكية من طراز "برادلي".

المصدر: نوفوستي