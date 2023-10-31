إيلون ماسك يصف جورج سوروس بأنه "كاره للبشر"

وصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الملياردير ورئيس مؤسسة "المجتمع المنفتح" جورج سوروس، بأنه كاره للبشر.

فقال ماسك في مقابلة: "في رأيي، إنه يكره البشر تماما".

ووصف ماسك سوروس بأنه "الراعي الرئيسي للحزب الديمقراطي" في الولايات المتحدة.

في وقت سابق، قال ماسك إنه ينوي مقاضاة مؤسسة "المجتمع المنفتح" لوقف قمعها لحرية التعبير.

ومعلوم أن بين ماسك وسوروس تاريخا طويلا من العداء، حيث نشر رجل الأعمال الشهير في شهر مايو تغريدة كتب فيها أن سوروس يكره البشرية جمعاء وشبهه بـ "ماغنيتو"، الشخصية الشريرة في سلسلة الكتب المصورة X-Men التي تدور حول الأبطال الخارقين المتحولين.

وتم تقييم أنشطة سوروس كأنشطة سلبية بسبب مضارباته المالية، فضلا عن سمعته الفاضحة، إذ اتهمت أمواله مرارا بتدبير تغيير في السلطة هنا وهناك في عدد من الحكومات.

ولا ينكر الممول نفسه أن أمواله ساعدت، بشكل خاص، على تنفيذ "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 و"الميدان الأوروبي" عام 2013، كما اتُهم في عدد من البلدان بالتدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: نوفوستي