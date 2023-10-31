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البنتاغون: تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة "إف 16" سيستغرق ما بين 5 و9 أشهر

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البنتاغون: تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة
Globallookpress Presidential Office of Ukraine
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أعلن البنتاغون أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف 16" الأمريكية سيستغرق ما بين 5 و9 أشهر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "حسب تقديراتنا، موعد إتمام تدريب الطيارين سيتوقف على القدرات الشخصية للطيارين أنفسهم. ولكن يمكننا أن نفترض أنهم سيحتاجون إلى ما بين 5 و9 أشهر لاستكمال التدريب".

وأشار إلى أن تدريب الطيارين الأوكرانيين يستمر حاليا في الولايات المتحدة وكذلك في قاعدة "غرافنفور" في ألمانيا.

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وأكد أن واشنطن تركز اهتمامها ليس فقط على احتياجات أوكرانيا العسكرية القصيرة المدى، بل أيضا على التعاون الدفاعي مع كييف على المدى الطويل.

وفي معرض حديثه عن المساعدات، التي طلب البيت الأبيض من الكونغرس تمويلها، أكد رايدر أنها تشمل كذلك تدريب الطيارين الأوكرانيين على المدى الطويل.

يذكر أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف 16" بدأ في ولاية أريزونا الأمريكية في أكتوبر الجاري. ومن المتوقع أن يتم تزويد القوات الجوية الأوكرانية بهذا النوع من الطائرات بعد إتمام تدريب الطيارين.

المصدر: تاس

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