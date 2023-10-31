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البيت الأبيض: بايدن يسعى لمحادثات بناءة مع شي الشهر القادم

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البيت الأبيض: بايدن يسعى لمحادثات بناءة مع شي الشهر القادم
Globallookpress
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أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة سان فرانسيسكو الشهر القادم لاجراء محادثات "بناءة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار: "نسعى إلى محادثات بناءة، إلى اجتماع بين الزعيمين في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر". وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لوكالة فرانس برس "هناك اتفاق من حيث المبدأ على الاجتماع في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر. ما زلنا نعمل على تفاصيل مهمة ضرورية لاستكمال تلك الخطط".

وفي وقت سابق، كشف مسؤول أمريكي مطلع، أن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن لسان مسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته فقال: "توصل الجانبان إلى اتفاق من حيث المبدأ على عقد اجتماع خلال القمة، حيث التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الجمعة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الجانبين لم يخوضا بعد في التفاصيل بشأن اليوم المحدد للاجتماع ومكانه والأمور اللوجستية الأخرى.

 

  

المصدر: AFP

 

 

 

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