الجيش الإسرائيلي يعلن عن تسلل طائرات معادية من الجنوب ويطلق صفارات الإنذار في منطقة إيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر تسلل "طائرات معادية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "الطائرة المسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر".

وأفاد موقع Ynet بأنه "تم إصدار تحذير من تهديد بتسلل طائرات معادية في كيبوتس إيلوت وإيلات والمنطقة الصناعية شيهاروت".

يتبع..