الجيش الإسرائيلي يعلن عن تسلل طائرات معادية من الجنوب ويطلق صفارات الإنذار في منطقة إيلات
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أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر تسلل "طائرات معادية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "الطائرة المسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر".
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وأفاد موقع Ynet بأنه "تم إصدار تحذير من تهديد بتسلل طائرات معادية في كيبوتس إيلوت وإيلات والمنطقة الصناعية شيهاروت".
يتبع..