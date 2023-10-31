الجيش الأمريكي يشتري كميات كبيرة من المأكولات البحرية اليابانية لمواجهة الحظر الصيني على استيرادها

يشتري الجيش الأمريكي المأكولات البحرية اليابانية بكميات كبيرة لتعويض الحظر الذي فرضته الصين على استيراد الأسماك من اليابان بعد تصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" في المحيط.

وقال رام إيمانويل سفير الولايات المتحدة لدى اليابان في مقابلة مع "رويترز" إن المبادرة الجديدة تهدف إلى المساعدة في تخفيف تأثير الحظر الصيني الذي يعد جزءا من "حروبها الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "أفضل طريقة أثبتناها في جميع الحالات للتخلص من الإكراه الاقتصادي الصيني هي تقديم العون والمساعدة للدولة أو الصناعة المستهدفة".

ولفت إلى أن المبادرة تمثل بداية "عقد طويل الأجل" بين القوات المسلحة الأمريكية ومصايد الأسماك المحلية والتعاونيات اليابانية، موضحا أن "المأكولات البحرية التي اشتراها الجيش الأمريكي ستستخدم لإطعام الجنود في المنشآت العسكرية وبيعها في المتاجر والمطاعم في القواعد العسكرية".

وكانت عملية الشراء الأولى عبارة عن طن متري من الإسكالوب، وهو جزء صغير من 100 ألف طن من الإسكالوب التي استوردتها الصين من اليابان العام الماضي، بحسب "رويترز".

وقال إيمانويل إن "المشتريات ستنمو تدريجيا لتشمل جميع أنواع المأكولات البحرية".

بدوره، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، على تصريح إيمانويل قائلا إن "مسؤولية الدبلوماسيين هي تعزيز الصداقة بين الدول بدلا من تشويه سمعة الدول الأخرى وإثارة المشاكل".

المصدر: axios