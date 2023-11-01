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كولومبيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

إبادة في جباليا وصواريخ من اليمن وأبو عبيدة يكشف تفاصيل وإسرائيل تعترف.. الحرب على غزة لحظة بلحظة

أخبار العالم

إبادة في جباليا وصواريخ من اليمن وأبو عبيدة يكشف تفاصيل وإسرائيل تعترف.. الحرب على غزة لحظة بلحظة
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دخلت الحرب يومها الـ25 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، في ظل مخاوف دولية من اتساع النزاع في الشرق الأوسط.

يتبع..

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