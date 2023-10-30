السلطات الكندية تحظر كاسبيرسكي وويتشات على الأجهزة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية

قررت السلطات الكندية حظر استخدام تطبيقات الشبكات الاجتماعية ويتشات وبرامج كاسبيرسكي على الهواتف الرسمية لموظفي الحكومة.

وجاء في بيان الحكومة الكندية: "اليوم، أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند حظرا على استخدام تطبيقات ويتشات وكاسبرسكي على الأجهزة المحمولة الحكومية."

وتابع البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: "يدخل القرار حيز التنفيذ في 30 أكتوبر، ستتم إزالة تطبيقات ويتشات وكاسبرسكي من الأجهزة المحمولة في المؤسسات الحكومية، كما سيتم منع المستخدمين من تنزيل هذه التطبيقات في المستقبل."

وأشار البيان إلى أنه: "تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان أمن المعلومات الحكومية والشبكات الحكومية في كندا".

المصدر: تاس