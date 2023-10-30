"القسام": مقاتلونا يخوضون الآن اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بمختلف أنواع الأسلحة، مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام" على قناتها في "تلغرام": "مجاهدو القسام يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين105" مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة".

وأفاد مراسلنا بغزة، أن اشتباكات عنيفة مستمرة مع قوات الجيش المتقدمة قرب الحدود غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والمقاومة فجرت عبوات ناسفة وأطلقت عدة قذائف صاروخية مضادة للدروع"، كما يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل إضاءة بكثافة في الأجواء.

يتبع..