قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء.. عشرات القتلى بغارات على صالة النصيرات والإندونيسي

تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في مخيم النصيرات وسط غزة، وبيت لاهيا شمال غزة.

وبحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية من غزة، خلف قصف إسرائيلي استهدف صالة "طل القمر" التي تأوي نازحين 26 قتيلا بالنصيرات.

ووفقا لشهود عيان، استهدف القصف منزلا لعائلة تمراز وسط غزة، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد العائلة.

وكما أفاد مراسلنا في شمال قطاع غزة، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات متواصلة على منازل المدنيين في بيت لاهيا، ومحيط مستشفى الإندونيسي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوقوع "4 شهداء و15 إصابة من جراء قصف اسرائيلي استهدفت مركبة وتجمع للمواطنين غربي خان يونس".

يتبع..