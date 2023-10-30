الكرملين يعلق على "فكرة نادرة"

علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على دعوة الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس الولايات المتحدة، لإعادة النظر في موقفها تجاه روسيا.

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث قال، تعليقا على مقال لساكس في صحيفة يونانية، إن مثل هذه الفكرة نادرة، إلا أنه هناك نقاشا قد بدأ ينطلق بهذا الشأن.

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وكان جيفري ساكس، والذي يشغل منصب أستاذ ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، قد كتب في مقال لساكس في صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، عن إخفاق المحافظين الأمريكيين الجدد في خطتهم لتطويق "الناتو" لروسيا في منطقة البحر الأسود، ودعا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها من مقترحات روسيا، ديسمبر 2021، بشأن الضمانات الأمنية، وطرح 4 عناصر أساسية للتوصل إلى اتفاق تشمل الموافقة على عدم تمدد "الناتو" شرقا، واتفاقا جديدا بشأن الأسلحة النووية، والاتفاق على حدود جديدة مع أوكرانيا، مع بقاء شبه جزيرة القرم ودونباس مع روسيا، مع ضمانات أمنية لأوكرانيا، واستعادة العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT