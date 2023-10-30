السفارة الروسية في كوبا تندد بنتائج إحدى فعاليات "الهالوين"

وصفت السفارة الروسية في كوبا فوز أحد المشاركين بزي نازي في حفل لـ"الهالوين" في هافانا، بأنه "ضرب من العار".

إقرأ المزيد

وكان حفل تنكري لعيد "الهالوين" قد أقيم، ليلة السبت 28 أكتوبر الجاري، بأحد المراكز الثقافية بالعاصمة الكوبية، حيث تم تسليم الجائزة لمشترك يرتدي زي عسكري فاشي نازي. وقالت السفارة الروسية في بيان لها على قناة "تليغرام" الخاصة بها إنها "ترفض بشدة وتدين هذا العمل المخزي الذي يبيض صفحة شخصية مسؤولة عن وفاة ملايين الأشخاص".

وأعربت السفارة عن تقديرها بشدة لرد فعل الجمهور، وكذلك التدابير التي اتخذتها السلطات في الوقت المناسب، حيث وصف المعهد الكوبي للموسيقى الحدث بأنه "مؤسف" ويمثل انتهاكا للأخلاق والمبادئ التي يقوم عليها المشروع الاجتماعي الكوبي.

وقد أفادت بوابة Cubadebate بأن المركز الثقافي في كوبا تم إغلاقه أثناء التحقيق.

المصدر: نوفوستي