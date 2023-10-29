مسيرة في أمستردام رفضا لإمداد كييف بالأسلحة

نظم أكثر من 100 شخص في أمستردام وقفة احتجاجية، لدعم السلام في أوكرانيا وللتعبير عن رفض إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وسار المشاركون في المظاهرة وسط المدينة رافعين الأعلام البيضاء التي ترمز للسلام، كما نظموا مسيرة حاشدة في "ساحة دام" المركزية.

ونقلت وكالة "تاس" عن المؤرخ والعالم السياسي، كيس فان دير بييل، قوله إن الغرب وهولندا على وجه الخصوص يتبنيان مقاربة عسكرية بشكل متزايد في ما يتعلق بالصراعات العالمية.

وأشار الخبير إلى أن "رئيس وزرائنا كان داعية للحرب منذ فترة طويلة. لقد أخذ بلادنا بعيدا عن التقاليد الهولندية المتمثلة في العمل كوسيط والسعي لتحقيق العدالة. وأصبح هذا كله شيئا من الماضي، أما الآن فهو أضحى أحد أكثر المتشددين في الناتو".

وبرأيه أن الغرب يضعف وهو بات غير قادر على جعل الأحداث تتطور وفق السيناريو الذي يريده، ولذلك قرر السماح باستمرار الصراعات إلى النهاية.

وأكد فان دير بييل: "سواء الصراع في أوكرانيا أو الحرب الإسرائيلية في فلسطين، لا يتخذ الغرب فيهما أي إجراءات لوقف العنف. وأخشى أن نكون بدأنا ندخل في فترة من الحروب المتشعبة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة"، مشيرا إلى أن الصراعات امتدت إلى تايوان أيضا.

المصدر: تاس