أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 570 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 44 مسيرة أطلقتها قوات كييف على عدة محاور.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو 165 عسكريا.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 70 عسكريا.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 110 عسكريين وأسلحة غربية الصنع، كما تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات بدون طيار.

على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وتم القضاء على 130 عسكريا.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 40 عسكريا وفي منطقة كومسومولسكوي بمقاطعة زابوروجيه، تم تدمير محطة بوكوفيل للوسائط الإلكترونية العسكرية الأوكرانية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 55 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

إسقاط 44 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: RT