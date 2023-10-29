 
مباشر

حفلة "هالوين" تتحول إلى كابوس حقيقي في فلوريدا (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbij

أعلنت السلطات الأمريكية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 18 آخرون في اشتباك عند حانة في فلوريدا خلال حفل "هالوين".

واندلع القتال بين مجموعتين في حوالي الساعة الثالثة فجر اليوم الأحد، عندما كانت الحانات مفتوحة في مدينة يبور، وهو أحد أحياء تامبا بولاية فلوريدا، وفقا لرئيس قسم شرطة تامبا، لي بيركاو.

وقال بيركاو في مؤتمر صحفي إن المئات كانوا بالقرب من مكان الحادث عندما بدأ إطلاق النار. ولم تعرف على الفور حالة المصابين، فيما قام أحد المشتبه بهم، وهو رجل، بتسليم نفسه إلى الشرطة.

وتعتقد السلطات أن هناك اثنين على الأقل من مطلقي النار متورطين في الحادث. لكن هناك شخص واحد فقط رهن الاحتجاز حاليا.

المصدر: "abc7chicago"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا