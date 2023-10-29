حفلة "هالوين" تتحول إلى كابوس حقيقي في فلوريدا (فيديو)

أعلنت السلطات الأمريكية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 18 آخرون في اشتباك عند حانة في فلوريدا خلال حفل "هالوين".

واندلع القتال بين مجموعتين في حوالي الساعة الثالثة فجر اليوم الأحد، عندما كانت الحانات مفتوحة في مدينة يبور، وهو أحد أحياء تامبا بولاية فلوريدا، وفقا لرئيس قسم شرطة تامبا، لي بيركاو.

In #Tampa, two people were killed and 18 others were injured. According to preliminary data, the shooting occurred amid a conflict between two groups of people. One of the shooters surrendered to the arriving patrol.



Shooting occurred during #Halloween2023 party in #Floridapic.twitter.com/hjVQetkBfg — Trends on X (@X_TrendsX) October 29, 2023

وقال بيركاو في مؤتمر صحفي إن المئات كانوا بالقرب من مكان الحادث عندما بدأ إطلاق النار. ولم تعرف على الفور حالة المصابين، فيما قام أحد المشتبه بهم، وهو رجل، بتسليم نفسه إلى الشرطة.

وتعتقد السلطات أن هناك اثنين على الأقل من مطلقي النار متورطين في الحادث. لكن هناك شخص واحد فقط رهن الاحتجاز حاليا.

WATCH: Moment when shooting happened in Halloween celebrations in Tampa, Florida pic.twitter.com/pKrS0uDLKA — Insider Corner (@insiderscorner) October 29, 2023

المصدر: "abc7chicago"