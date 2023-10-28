مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته في المنزل

انطلقت إلى الأجواء مقاتلات أمريكية وذلك عند دخول طائرة مدنية مجالا جويا محظورا بالقرب من مكان تواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديلاوير، بحسب ما ذكره بيان البيت الأبيض بهذا الخصوص.

وقال البيان الصحفي اليوم السبت: "تم إطلاق الطائرات المقاتلة في أجواء ولاية ديلاوير بعد أن انتهكت طائرة المجال الجوي المحظور (فوق الموقع) للرئيس الأمريكي".

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هذا واستشهد تقرير البيت الأبيض ببيان صادر عن المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنتوني جوجليلمي وقال: "بعد الساعة 14:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بقليل (21:00 بتوقيت موسكو)، انتهكت طائرة مدنية المجال الجوي المحظور شمال ويلمنغتون (ولاية ديلاوير).

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، سارع سلاح الجو إلى اعتراض الطائرة المدنية وهبطت في مطار قريب دون وقوع أي حادث.

إلى ذلك لم يكن لهذا الحادث أي تأثير على تحركات الشخص المحتجز، بينما يقوم جهاز الخدمة السرية الأمريكية بإجراء تحقيق بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية.

هذا ويقع منزل الرئيس بايدن في ولاية ديلاوير، وكان قد سافر هو وزوجته إلى الولاية مساء أمس الجمعة.

المصدر: تاس