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القوات الجوية الروسية تقصف مواقع لتنظيمات مسلحة في سوريا

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القوات الجوية الروسية تقصف مواقع لتنظيمات مسلحة في سوريا
Sputnik
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استهدفت القوات الجوية الروسية مواقع ومخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة تابعة للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات السورية.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على أهداف للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، وتم استهداف مخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة للجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق بمحافظة اللاذقية وإدلب".

المصدر: نوفوستي

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