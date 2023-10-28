الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بلغتنا التقارير عن حادث الطائرات امسيرة قرب محطة كورسك للطاقة النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير التي تتحدث عن العثور على 3 مسيراتّ في منطقة محطة كورسك للطاقة النووية وعن الأضرار الناجمة عن انفجار إحدى هذه الطائرات.

وقالت الوكالة في بيان اليوم السبت: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بالتقارير الواردة من الجانب الروسي والتي تفيد باكتشاف 3 طائرات بدون طيار في منطقة محطة كورسك للطاقة النووية في جنوب روسيا الاتحادية، انفجرت إحداها، مما أدى إلى أضرار طفيفة في واجهة المبنى الذي يتم فيه تخزين الوقود النووي المستنفد"، مشيرة إلى أن "مستوى الإشعاع في المنشأة لا يتجاوز المعايير المعمول بها".

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت عمدا محطة كورسك للطاقة النووية بثلاث طائرات بدون طيار.

وأوضحت أن إحدى الطائرات المسيرة، المحملة بالمتفجرات، اصطدمت بمخزن للنفايات النووية، مما أدى إلى إتلاف جدرانه، وسقطت مسيرتان على مجمع المبنى الإداري للمحطة.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرات بدون طيار التي تم استخدامها في الهجوم تحتوي على مكونات قدمتها الدول الغربية لكييف.

وقالت زاخاروفا إن هذا الهجوم يشير إلى استعداد نظام كييف لارتكاب أعمال إرهابية نووية، ودعت الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية إلى إدانة تصرفات أوكرانيا.

المصدر: تاس